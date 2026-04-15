Çiçek, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik artan şiddet olaylarının kaygı verici boyutlara ulaştığını belirterek, yaşananların eğitim sisteminde ciddi sorunlara işaret ettiğini ifade etti.

'Şiddet Olayları Artık Sıradanlaştı'

Çiçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Son dönemde okullarda yaşananlar eğitim sistemimizin adeta çöküşünü gözler önüne seriyor. Öğretmenler sınıfta bıçaklanıyor, katlediliyor. Dün Siverek'te bir eski öğrenci okula silahla girip 16 kişiyi yaraladı. Bugün Kahramanmaraş'ta yine kan aktı. Akran şiddeti, öğretmenlere saldırı, silahlı olaylar artık sıradanlaştı.'

'Öğretmenler ve Veliler Tedirgin'

Eğitim ortamındaki güvenlik sorunlarına dikkat çeken Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Zorla 12 yıl okula doldurulan, okumak istemeyen, disiplin bilmeyen öğrenciler okulları adeta zorlaştırıyor. Eğitim sabote oluyor, öğretmenler canından bezdi, veliler tedirgin, öğrenciler güvende değil.'

'Mesleki Eğitim İhmal Edildi'

Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Çiçek, mevcut sistemin gençleri yeterince hayata hazırlamadığını savundu:

'Meslek liseleri ve çıraklık eğitimi ihmal edildi. Gençler erken yaşta hayata hazırlanmak yerine mecburi sınıflarda farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyor.'

'Eğitim Sisteminde Değişim Çağrısı'

Çiçek, açıklamasında eğitim sistemine yönelik çözüm önerilerini de dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'Zorla eğitim olmaz. Okul zorla bir yer değildir. Bu sistemden acilen dönülmeli. Eğitim gençleri kurtarmak için vardır, onları şiddetin ve yozlaşmanın içine itmek için değil. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına artık bir son verilmelidir.'

Kaynak : PERRE