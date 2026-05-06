İnşaat alanında teknik ekipten son durum hakkında bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun'a, Abdullah Akın eşlik etti. Yapılan incelemelerde, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğretmenlere hizmet verecek modern tesisin bölge için önemli bir kazanım olacağı vurgulanarak, 'Eğitim neferlerimize hizmet verecek olan bu modern tesisin ilçemize ve maarif ailemize hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

