Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tedarik endişeleri, küresel petrol piyasasında yükselişi hızlandırdı. Brent petrolün 109 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Özellikle Adıyaman'da pompa fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları Şu Şekilde:

ADIYAMAN

Benzin: 66,08 TL

Motorin: 74,02 TL

Bazı Büyükşehirlerde İse Akaryakıt Fiyatları Şu Şekilde:

LPG: 35,44 TL

İSTANBUL (Avrupa Yakası)

Benzin: 63,94 TL

Motorin: 71,72 TL

LPG: 34,99 TL

İSTANBUL (Anadolu Yakası)

Benzin: 63,80 TL

Motorin: 71,58 TL

LPG: 34,39 TL

ANKARA

Benzin: 64,91 TL

Motorin: 72,84 TL

LPG: 34,87 TL

İZMİR

Benzin: 65,19 TL

Motorin: 73,11 TL

LPG: 34,79 TL

Sektör temsilcileri, 7 Mayıs 2026 itibarıyla benzin grubunda yaklaşık 2 liralık bir artış beklendiğini belirtirken, eşel mobil sistemi kapsamında bu artışın önemli bir kısmının vergi düzenlemesiyle dengeleneceği ifade ediliyor. Buna göre pompa fiyatlarına yansımanın sınırlı kalabileceği öngörülüyor.

Kaynak : PERRE