Akaryakıt fiyatları, gece yarısı itibarıyla yapılan güncelleme sonrası yeniden değişti. Motorin fiyatında uygulanan indirim pompaya yansırken, birçok ilde fiyatlar yeniden 70 TL bandının altına geriledi. Sürücüler ise 'Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt tabelalarının güncellenmesiyle birlikte Adıyaman'da fiyatlar da belli oldu. Buna göre, kentte güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 65,95 TL/LT

Motorin: 68,56 TL/LT

LPG: 34,34 TL/LT

Motorine İndirim Pompaya Yansıdı

Motorin litre fiyatında yapılan düzenlemeyle birlikte 7 lira 20 kuruşluk indirim hesaplandı. Bu indirimin bir kısmı ÖTV'ye yansırken, kalan bölümün pompa fiyatlarına düşüş olarak yansıdığı belirtildi.

Büyükşehirlerde Güncel Tabela

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralandı:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG: 33,69 TL

Akaryakıt fiyatlarının küresel petrol piyasası ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmeye devam ettiği ifade ediliyor.

Kaynak : PERRE