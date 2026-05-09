Adıyaman Belediyesi, kent içi ulaşım hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, kent genelindeki Halk Ekmek büfeleri ulaşım kartı dolum noktası olarak da kullanılacak.

20 Noktada Çifte Hizmet

Altyapı çalışmaları tamamlanan proje kapsamında Adıyaman genelinde stratejik noktalarda bulunan 20 Halk Ekmek büfesi, 'Ulaşım Kartı Dolum Hizmeti' vermeye başlayacak.

Yeni uygulamayla vatandaşlar, ekmek alışverişi yaparken aynı noktadan ulaşım kartlarına da bakiye yükleyebilecek. Böylece dolum noktalarına erişim kolaylaşacak ve vatandaşların zaman kaybı yaşamadan hizmet alması sağlanacak.

'Vatandaşımızın Yaşamını Kolaylaştırıyoruz'

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ulaşımda erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman'ımızda ulaşımı daha konforlu, daha pratik ve daha erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini dinledik ve ulaşım kartı dolum noktalarının sayısını artırmak için harekete geçtik. 20 farklı Halk Ekmek büfemizde başlayacak bu hizmetle vatandaşlarımız, uzak noktalara gitmek zorunda kalmadan kart dolum işlemlerini kolaylıkla yapabilecek.'

Kısa Sürede Tüm Noktalarda Aktif Olacak

Teknik kurulumları tamamlanan uygulamanın kısa süre içerisinde belirlenen tüm Halk Ekmek büfelerinde aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Adıyaman Belediyesi'nin, kent içi ulaşımda erişilebilirliği artıran ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırmayı sürdüreceği bildirildi.

