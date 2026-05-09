Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'eğitimde fırsat eşitliği' hedefi doğrultusunda 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik nakdi destek ödemelerinin ilk aşamasını tamamladı. Belediye tarafından yürütülen destek programı kapsamında başvurusu onaylanan 1.603 öğrencinin sınav başvuru ücretleri hesaplarına yatırıldı. Program çerçevesinde toplam 2 milyon 350 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde gençlerin eğitim hayatını önceleyen Adıyaman Belediyesi'nin, eğitim destekleriyle öğrencilerin yanında olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim döneminde gençlere eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceklerine dair söz verdiklerini belirterek, 'Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2026 YKS'ye hazırlanan 1.603 öğrencimizin sınav ücretlerini karşılamak üzere toplam 2 milyon 350 bin TL'lik ödemeyi hesaplarına yatırdık' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, 'Amacımız, gençlerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun hafifletmek ve sınav sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmektir' dedi.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belgelerinde eksiklik tespit edilen 378 öğrenciye de ek süre tanındığı açıklandı. Adıyaman Belediyesi tarafından SMS ile bilgilendirilecek adayların, eksik belgelerini 15 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlamaları halinde destekten yararlanabileceği kaydedildi.

Göreve geldiği günden bu yana gençlere yönelik projeleri önceliklendiren Adıyaman Belediyesi'nin, AKEM bünyesindeki ücretsiz kurslar, Dijital Gençlik Merkezi ve eğitim destekleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Başkan Tutdere, eğitim alanındaki çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayarak, 'Adıyaman'da gençlerimizin başarı hikâyeleri yazacağına inanıyoruz. Biz de bu yolda onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

