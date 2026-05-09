Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı Yeni Mahalle'deki K12 Konteyner Kent içerisinde yardım malzemelerinin muhafaza edildiği konteynerde ikinci kez hırsızlık olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere konteynerde bulunan çeşitli boylarda çocuk ayakkabıları, giyim eşyaları, elektrikli radyatör ısıtıcı ile elektrikli dik süpürge, 18 Nisan tarihinden sonra gerçekleştiği değerlendirilen ilk olayda çalındı. Çalınan yardım malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 300 bin lira arasında olduğu belirtildi.

Konteyner kent yönetimi tarafından dün saat 16.30 sıralarında yapılan ihbarda, yardım malzemelerinin bulunduğu konteyner kapısının yeniden açıldığının fark edildiği bildirildi. Bölgeye giden yetkililer, konteynerde bulunan klimanın yerinden söküldüğünü ve bazı eşyaların bir araya toplandığını tespit etti.

Şüpheli ya da şüphelilerin hazırladıkları eşyaları götüremeden olay yerinden ayrıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Gece geç saatlere kadar sürdüğü öğrenilen incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

