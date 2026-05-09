İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Kahta ilçesine bağlı Yapraklı ile Ekinci köyleri arasında gerçekleştirilecek sıcak asfalt çalışmaları öncesinde PMT serim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdüğü ifade edilerek, kırsalda yaşayan vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanlarına kavuşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada gece gündüz demeden görev yaptığı vurgulanan açıklamada, 'Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi olarak kırsal altyapıyı güçlendirmeye ve vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yapraklı ile Ekinci köyü arasındaki ulaşım standardının önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

