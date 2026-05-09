9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın, kentin spor tarihinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Deniz Daşkol tarafından yapılan açıklamada, müsabakanın yalnızca sportif bir karşılaşma olmadığı, aynı zamanda Adıyaman'ın birlik ve beraberliğinin sahaya yansıyacağı önemli bir organizasyon olduğu ifade edildi.

Daşkol, açıklamasında Adıyaman Valiliği başta olmak üzere belediye yönetimi, milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, basın mensupları ile tüm vatandaşları tribünlerde takıma destek vermeye davet etti.

Kulüp tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında ise sezonun en kritik maçına çıkılacağı belirtilerek, taraftarlardan tribünleri doldurmaları istendi. Paylaşımlarda, 'Bu sadece bir maç değil, Adıyaman'ın birlik beraberlik destanı' ifadeleri kullanılarak, kentin spor sevgisinin ve dayanışma ruhunun sahaya yansıtılması çağrısı yapıldı.

Adıyaman Belediyespor'un BAL Ligi hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan mücadelede, kent genelinde yoğun bir taraftar desteği bekleniyor. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda vatandaşlardan forma ve bayraklarıyla stadyumdaki yerlerini almaları istendi.

Karşılaşmanın Adıyaman Üniversitesi Stadı'nda yoğun katılım ve geniş güvenlik önlemleri altında oynanması bekleniyor.

Kaynak : PERRE