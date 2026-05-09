Adil Yaşar Kitap Kırtasiye tarafından düzenlenen imza günü programı, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Etkinlikte Bakır, yaşamından kesitler ve mesleki deneyimlerini anlattığı kitabını okurları için imzalayacak.

Altınşehir Mahallesi'nde, Üniversite Çevrem Market karşısında bulunan Adil Yaşar Kitap Kırtasiye'de yapılacak buluşmada, kitapseverlerin yazarla sohbet etme fırsatı da bulacağı belirtildi.

Otobiyografik anlatımıyla dikkat çeken 'Hayat istedi ben yaşadım' adlı eserde, Abdurrahman Bakır'ın yaşam hikâyesi, meslek hayatı ve insan ilişkilerine dair gözlemleri yer alıyor.

Etkinlik duyurusunda, 'Kitap, ruha dokunan en şefkatli eldir. Tıpkı bir hekimin vicdanı gibi...' ifadelerine yer verilirken, tüm kitapseverler imza gününe davet edildi.

