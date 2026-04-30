Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Atatürk İlkokulu’nda, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Okul yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirilen programda, sağlık ve afet konularında uzman ekipler öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimlerde deprem anında yapılması gerekenlerden el hijyenine, ağız ve diş sağlığından acil durum müdahale süreçlerine kadar birçok başlık ele alındı. Öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı bilgilerle desteklendiği etkinlikte, erken yaşta kazanılan doğru alışkanlıkların önemi vurgulandı.

Uzman Ekipler Öğrencilerle Buluştu

Eğitim programı kapsamında Besni İlçe Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve UMKE ekipleri okulda ağırlandı. Alanında uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, sağlık ve güvenlik konularında detaylı şekilde bilgilendirildi. Özellikle doğru davranış biçimlerinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Sağlık ve Afet Konularında Uygulamalı Eğitim

Program kapsamında öğrencilere ağız ve diş sağlığı, doğru el yıkama yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı. Ayrıca afet bilinci eğitimi çerçevesinde deprem anında yapılması gerekenler ve tahliye süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı. 112 Acil çağrı sistemi ve UMKE ekiplerinin görevleri hakkında yapılan tanıtımlarla öğrencilerin acil durumlara karşı farkındalık kazanması sağlandı.

Okul Müdürü Uysal’dan Açıklama

Okul Müdürü Ökkeş Uysal, düzenlenen eğitimlerin öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, okulda sadece akademik değil hayatın içinde gerekli olacak bilgilerin de öğrencilere kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Uysal, destek veren kurum ve ekiplerin katkılarının değerli olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler Etkinliğe Yoğun İlgi Gösterdi

Okul bahçesinde sergilenen ambulans ve UMKE araçlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler, etkinlik boyunca büyük ilgi gösterdi. Eğitim süresince yapılan uygulamalar sayesinde öğrenciler acil durum ekiplerini yakından tanıma imkânı buldu. Program, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle tamamlandı.