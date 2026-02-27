Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 'Ramazan Akşamları Programları' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek vatandaşlara keyifli vakit geçirme imkanı sunuldu. Program, Samsat Kaymakamlığı ve Samsat Belediye Başkanlığının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Etkinlikte Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Ahmet Aydın Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekram Çadır, Ak Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Medine İlahi Grubu ve Semazen Gösterisi Katılımcılardan Büyük Beğeni Topladı

Program kapsamında Medine İlahi Grubu, semazen gösterisi eşliğinde ilahiler seslendirdi. Katılımcılara çiğköfte, bardakta kaynatılmış mısır, pamuklu şeker ve çay ikram edildi. Özellikle çocukların etkinliklerden büyük keyif aldığı gözlendi. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesini talep etti.

Başkan Fırat: 'Vatandaşlarımızla Birlikte Ramazan'ın Ruhunu Yaşıyoruz'

Konuya ilişkin açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine dair genelge gönderdiğini hatırlattı. Fırat, Samsat ilçesinde de bu çalışmalara katkı sunduklarını belirtti.

Başkan Fırat açıklamasında, 'Her Çarşamba günü sürpriz etkinliklerle Samsatlı vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan ayının ruhuna uygun, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, büyüklerimizin güzel zaman geçirmesine imkân tanıyacak etkinlikler yapmayı planladık. Bütün vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde aynı misyon etrafında birleşmeye davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin Amacı: Birlik ve Beraberlik İçinde Ramazan'ı Kutlamak

Düzenlenen etkinlikler, Samsatlıların Ramazan ayının manevi iklimini yaşamasına olanak sağlarken, aynı zamanda çocuklar ve büyükler için eğlenceli ve sosyal bir ortam oluşturdu. Yetkililer, Ramazan Akşamları Programları'nın önümüzdeki günlerde de çeşitli etkinliklerle devam edeceğini bildirdi.

