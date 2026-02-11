Emekle yoğrulan, gelenekle şekillenen Samsat Taplaması; hem bayram sofralarını süslemeye hem de kadın girişimcilerin alın teriyle ilçe ekonomisine değer katmaya devam ediyor.Vali Osman Varol ve beraberindeki heyet İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Samsat Belediyesi ve Samsatlı Kadın Girişimciler Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen Samsat Taplaması Üretim Merkezi'ni ziyaret ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Valilikten ziyaretle ilgili yapılan açıklamada;

'Gelenekten geleceğe uzanan bu kıymetli tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyor; Samsat'ımızın bereketinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz!'

Kaynak : PERRE