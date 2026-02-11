Samsat Merkez İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, çocukların gelecek hayalleri ve hedefleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbet sırasında öğrencilerle birebir ilgilenen Vali Varol, planlı ve programlı çalışmanın, azmin ve kararlılığın başarıya giden yoldaki önemine vurgu yaptı. Öğrencilere bilgiyle donanmış bireyler olarak kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiye ve nasihatlerde bulundu.

Vali Varol, devlet olarak milletin umudu ve ülkenin geleceği olan çocukları en güçlü şekilde yarınlara hazırlamak amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Varol, ayrıca sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında ve yaşam yolculuklarında sağlık, mutluluk ve üstün başarılar dileyerek, çocukların gözlerindeki umudun yarınların en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

