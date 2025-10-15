Bunlar da ilginizi çekebilir

Funda Varol, Samsat'ta Kadınların Güçlenmesi İçin Aile Destek merkezini ziyaret Etti

Vali Varol, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Hasadın ardından nar üreticisi Mahmut Albayrak'a ait ürünlerin depolandığı soğuk hava deposunu da inceleyen Vali Osman Varol, narın tasnif ve paketleme aşamaları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Samsat ilçesine bağlı Göltarla Köyü'nde düzenlenen nar hasadı etkinliğine katıldı. Üreticilerle bir süre sohbet eden Vali Varol, bereketli bir hasat dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.