16 Ocak 2023 tarihinde Milli Birlik Federasyonu Adıyaman’nın Samsat İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Mesut Sağmak, 6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketi depreminde sahada büyük bir rol üstlenmişti. Adıyaman ve ilçelerinde etkili bir koordinasyon çalışmalrında yer almıştı.

15 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Birlik Federasyonu’nun 3. olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sağmak, federasyonun görev dağılımı toplantısında “A Takımı”na dahil edildi. Bu kapsamda, Sağmak Milli Birlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Milli Birlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, Mesut Sağmak’ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, “Kendisinin bu görevde de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum,” dedi.

Kaynak : PHA