Programın moderatörlüğünü Eğitimci-Şair Mehmet Tepe üstlenirken; Şair Gökhan Serter, Eğitimci-Şair Hamza Çelenk, Yazar-Şair Murat Kayış ve Yazar Necati Atar panelist olarak katıldı.

“Yazmak bir eylemdir, bir direniştir”

Panelin ana temasını yazma eyleminin yazarlar üzerindeki etkisi oluşturdu. Konuşmalar sırasında panelistler, yazma sürecinin bireyde yarattığı duygusal ve düşünsel değişimlere, edebi üretimin birey-toplum ilişkisi üzerindeki yansımalarına değindi.

Panelin ardından öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümünde yazarlar gençlerle deneyimlerini paylaştı.

“Edebiyatın hayatla bağını kurmalıyız”

Moderatör Mehmet Tepe, edebiyatın insan hayatındaki yerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Edebiyat sadece kitaplarda değil, hayatın içinde var. Yazmak sadece bir sanat değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuktur. Bu etkinliğin ‘geleneksel’ hale gelmesi, Samsat’ta edebiyata verilen değerin göstergesidir.”

Katılımcılardan teşekkür ve memnuniyet

Panelist yazarlar, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimine edebiyata gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, bu tür kültürel faaliyetlerin gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, Samsat Lisesi yönetimi Edebiyat Günleri’nin her yıl daha da genişletilerek devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA