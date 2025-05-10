Etkinlik, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın öncülüğünde ve sosyal sorumluluk temasıyla hayata geçiriliyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Anneler Günü vesilesiyle hem birlik duygusunu pekiştirmek hem de SMA hastası küçük İkra Nur’a destek vermek amacıyla konser programı organize edildiği belirtildi.

Vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen etkinliğe ilişkin organizasyon yetkilileri, konserin tüm gelirinin doğrudan bağış hesabına aktarılacağını vurgularken, toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Konser Bilgileri:

Tarih: 11 Mayıs Pazar

Saat: 20:00

Sanatçı: Aynur Polat

Yer: Anı Garden Açık Alan (Malatya Yolu Üzeri – Gölbaşı)

Rezervasyon: 0505 358 24 77

Etkinlik organizasyonundan yapılan çağrıda, “Annelerin sevgi ve fedakârlığını yâd ettiğimiz bu özel günde, bir çocuğun yaşam umuduna ortak olmak isteyen herkesi bekliyoruz” denildi.

Kaynak : PHA