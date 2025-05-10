“Annelerin duası, toplumun dirliğidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak başladı:

“Annelerimizin haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. Şehit ve gazi annelerimizin ellerinden öpüyor, rahmete kavuşmuş tüm annelerimizi şükranla ve minnetle yad ediyorum. Rabb’im, kabirlerini pür nur eylesin. Gazzeli anneler başta olmak üzere savaşların ve yoksulluğun gölgesinde yaşayan tüm anneleri rahmetle anıyorum.”

“Annelere hürmet, cennete açılan kapıdır”

Erdoğan, annelere gösterilen saygının sadece bir gelenek değil, inancın da bir gereği olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cennet annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim. O da ayağını çekerdi. ‘Niye çekiyorsun?’ derdim. ‘Cennet kokusu var burada’ derdim. Sevgi, şefkat, merhamet… Zihinlerimizdeki ilk karşılığı hep annelerimiz olmuştur.”

“Aileyi ayakta tutan, annelerdir”

Ailenin temel taşı olarak gördüğü annelere yönelik destek politikalarının süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Toplumun temeli ailedir, ailenin temeli de annelerdir. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati göz ardı etmedik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarımızla annelere güçlü destekler sağladık.”

“Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans politikamız sürecek”

Son dönemlerde kamuoyunu sarsan kadın cinayetlerine de değinen Erdoğan, bu konuda kararlı olduklarını belirtti:

“Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemizden taviz vermiyoruz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmaya devam edecek. Kadın konuk evlerinde psikolojik, sosyal ve ekonomik destek sunuyoruz.”

“Evde bakım ve engelli desteğinde kapsam genişletildi”

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde atılan adımları hatırlatan Erdoğan:

“Mart 2025 itibariyle 123 bin vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Engelli bireyler için sağlanan destek 190 milyar lirayı aştı. Kamu kurumlarında çalışan engelli sayısı 73 bin 800’e ulaştı.”

“Aile ve Gençlik Fonu ile 29 bin çift destek almaya hak kazandı”

Aile yapısının güçlenmesi için genç çiftlere sağlanan desteğe de değinen Erdoğan:

“Deprem bölgesinde başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu artık 81 ilde uygulanıyor. Faizsiz krediyle 7 bin 652 çift destek aldı, başvurusu kabul edilenlerin sayısı 29 bini geçti. 48 ay vade içinde çocuk sahibi olanların borcu 12 ay erteleniyor.”

“Sapkın akımlar toplumumuzu ifsat edemez”

Ahlaki değerlere yönelik tehdit olarak nitelediği konulara karşı açık bir duruş sergileyen Erdoğan:

“LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmesine izin vermeyeceğiz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetlerle mücadelemiz, aileyi koruma mücadelesidir. Aileler yıkılıyor, çocuklar yetim kalıyor. Biz bu tehditlere geçit vermeyeceğiz.”

“Terörsüz Türkiye hedefi, aileyi koruma hedefiyle iç içe”

Erdoğan, Türkiye’nin güvenlik politikalarıyla aile politikalarının birbirini tamamladığını belirtti:

“Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz ‘Terörsüz Türkiye’ çabalarını bu hedeflerden ayrı düşünmüyoruz. Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. İstihbarat ve güvenlik birimlerimiz titizlikle çalışıyor.”

“Her an müjdeler alabilirsiniz”

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“86 milyon olarak kalp kalbe vereceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. Temelinde demokrasi, kalkınma, huzur ve adalet olan bir gelecek kuracağız. Her an müjdeler alabilirsiniz. Rabb’im hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”

“Anneler Günü’nüz kutlu olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum.”

Kaynak : PHA