“PKK’nın kongresi Türkiye’nin yönünü belirleyemez”

Terör örgütü PKK’nın kongre topladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, PKK’nın topladığı kongrenin sonuçlarına mahkum edenlere yazıklar olsun! Cenabı Allah müstahaklarını versin. Türkiye bir beladan kurtulacaksa ve bu belanın reçetesini PKK belirleyecekse, buna sebep olanların yaşayacağı utanç mahşer gününe kadar onlara yeter.”

“Öcalan’ı ameliyat ettirenlerin de gözü çıksın”

Abdullah Öcalan’ın gizlice Ankara’ya getirilerek ameliyat edildiği iddialarına da değinen Dervişoğlu, tepki gösterdi:

“Bu hukuken mümkün değildir. Birinin emriyle ve birkaç kişinin bu emre uymasıyla ancak olabilir. Abdullah Öcalan’ı gözünden ameliyat ettirenlere söylüyorum: Hem Abdullah Öcalan’ın gözü çıksın hem de bunu yaptıranların gözü çıksın.”

“Türkiye bir kişinin ağzından çıkan kelamlarla yönetiliyor”

Cumhurbaşkanlığı sistemine ve karar alma süreçlerine yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu:

“Tek adamın iki dudağının arasından çıkan kelamlara Türkiye teslim edilmiştir. PKK’nın kongresinden çıkan sonuca göre yön belirlenecekse, Meclis’e, partilere, sözcülere ne gerek var?”

“Bahçeli ve Erdoğan risk almadı, milletin geleceğini pazarladılar”

DEM Partili Ahmet Türk’ün, Bahçeli ve Erdoğan’ın “risk aldığı” yönündeki sözlerine yanıt veren Dervişoğlu:

“Siz risk falan almadınız, bu milletin geleceğini pazarladınız. Asıl riski alan; şehit anaları, eşleri, evlatları, gazilerdir. Siz neyin riskini aldınız?”

“Türkiye Cumhuriyeti’ni PKK’ya gelin yaptırmayacağız!”

Dervişoğlu, iktidara ve Cumhur İttifakı'na açık bir çağrıda bulunarak:

“Siz ne yaparsanız yapın, Devlet Bey’in çağrısı, Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Türk milletini PKK’ya gelin yaptırmayacağız.”

“Bu zihniyetle Kıbrıs’ı da, Ege’yi de, Trakya’yı da verirsiniz”

Güvenlik harcamalarında yapılacağı belirtilen kesintilere değinen Dervişoğlu:

“Suriye’nin kuzeyinde kurulan ‘teröristan’a verilen sözler tutuluyor. PKK’ya sivil toplum kuruluşu muamelesi yapılıyor. Bu kafayla giderseniz, Kıbrıs’ı da verirsiniz, Ege’yi de, Trakya’yı da...”

“Gazilerin bacaklarını, gözlerini geri verebilecek misiniz?”

Abdullah Öcalan’a af veya özgürlük girişimine kesin olarak karşı olduklarını ifade eden Dervişoğlu:

“Eğer af verecekseniz, önce benim gazimin gözünü, bacağını, toprağa verdiğimiz evlatlarımızı geri verin. Bunu yapacak gücünüz yoksa, karar verme hakkınız da yok.”

“Cesetlerimizi çiğnemeden Meclis’e getiremezsiniz”

Muhtemel anayasa değişikliğine karşı da net mesaj veren Dervişoğlu:

“Türkiye’nin üniter yapısını değiştirmeye yönelik bir anayasa teklifi getirilirse, biz dün nerede duruyorsak yine orada duracağız. Abdullah Öcalan’ı Meclis’e getirmek isteyenler, cesetlerimizi çiğnemeden bunu yapamaz.”

“Utanın! Türkiye’yi 6 ayda nereye getirdiniz?”

Sürecin geldiği noktayı “çöküş” olarak nitelendiren Dervişoğlu:

“Abdullah Öcalan ve çetesinin 40 yılda yapamadığını, siz 4 ayda gerçekleştirdiniz. Buna sebep olanları bu millet affetmeyecek. Cenabı Allah affetmeyecek. Beddua etmeye gerek yok.”

“Tarih hainleri değil, kahramanları yazacaktır”

Konuşmasının sonunda duygusal bir dille şehitleri ve ailelerini anan Dervişoğlu, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Tarih bu kalkışmaya çanak tutanları affetmeyecek. Alya’yı unutmayacak. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ü, Fırat Çakıroğlu’nu, Aybüke öğretmeni hatırlayacak. İsteyen istediğiyle el sıkışabilir ama ben şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğim. Allah yukarıda şahit, siz de burada şahit olun.”

Kaynak : PHA