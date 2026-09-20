Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve ilgili belediye başkan yardımcısının eşlik ettiği Tutdere, depremden etkilenen ilçenin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaları Yıldırım ve ekibiyle değerlendirdi.

TEKNİK İŞ BİRLİĞİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Çalışma toplantısında, Adıyaman Belediyeler Birliği çatısı altında belediyeler arasında yürütülen teknik iş birliği ve kurumsal deneyim paylaşımı ele alındı. İlçedeki altyapı ve imar çalışmalarının görüşüldüğü buluşmada, yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi üzerinde duruldu.

'İLÇEMİZİN YARALARININ SARILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ve ilgili Başkan Yardımcımız ile birlikte Gölbaşı'nı ziyaret ederek Belediye Başkanımız Sayın İskender Yıldırım ve ekibiyle deneyim paylaşımında ve bilgi alışverişinde bulunduk.

İlçemizin yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkması için imkanlarımız ölçüsünde tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gölbaşı halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Başkan'a ve hemşehrilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE