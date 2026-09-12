Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Beldesi'nde, toprağın emeğe, emeğin berekete dönüştüğü bağlarda hasat heyecanı başladı. Kendine özgü aroması ve yöresel lezzetiyle öne çıkan Peygamber Üzümü, her yıl düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri ile tanıtılarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.



Bu yıl da geleneksel hale gelen şenlikler, Belören Beldesi'nde coşkuyla başladı. Programa katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, üreticilerle bir araya gelerek hasat sevincini paylaştı. Vali Küçük, asmalardan üzüm keserek bereketli hasada ortak oldu; çiftçilerle sohbet ederek kurutmalık, pestil ve pekmez yapımında kullanılan şıralık üzümlerin toplanmasından sofralara ulaşmasına kadar geçen süreci yerinde dinledi.



Vali Küçük, üreticilerin alın terine ve emeğine ortak olduklarını belirterek, 'Her salkımında alın teri, her bağında emek var. Çiftçilerimizin emeğiyle bereketlenen bu topraklarda kazançlı bir hasat sezonu diliyorum. Başta Belörenli üreticiler olmak üzere, emeğiyle toprağa hayat veren tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı diliyorum' dedi.



Şenlikler kapsamında hem Belörenli vatandaşlar hem de bölgeden gelen misafirler, üzüm hasadının yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtımına da şahitlik ediyor. Bu etkinliklerin, hem yerel tarım kültürünün yaşatılmasına hem de Adıyaman'ın tarımsal değerlerinin tanıtılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PERRE