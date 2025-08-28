Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kızılöz Köyü, Bayırlı Köyü, Bağarası Köyü, Gölpınar Köyü, Kırmacık Köyü, Kuştepe Köyü, Ovacık Köyü, Yarımbağ Köyü’nü ziyaret ederek, köy halkı ile tanıştı. Göktaş’a Samsat İlçe Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır ve İl Genel Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muhtarlarımız ve köy halkımız ile bir araya gelip gönül gönüle sohbete, eksiklerimizi ve mahcubiyetimizi gidermek için ise gayrete devam ediyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.

