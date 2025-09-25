Sahabe sakinleri, uzun zamandır cep telefonu çekim gücünün zayıflığı ve internet erişimindeki aksaklıklar nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyordu. Özellikle acil durumlarda iletişim kuramamanın ciddi sıkıntılara yol açtığını dile getiren vatandaşlar, nihayet bu sorunlardan kurtulmuş oldu.

Türk Telekom ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde kurulan baz istasyonu, hem mobil iletişim kalitesini artıracak hem de internet erişimini güçlendirecek. Bölge halkı, artık kesintisiz telefon görüşmesi yapabilecek ve hızlı internet hizmetinden faydalanabilecek.

Vatandaşlar, bu hizmetin gelmesiyle birlikte günlük yaşamlarının kolaylaşacağını belirterek, Türk Telekom yetkililerine teşekkür etti. Ayrıca, iletişim imkânlarının güçlenmesinin bölgedeki eğitimden ticarete kadar pek çok alanda olumlu etkiler yaratacağı ifade ediliyor.

Haber: Mehmet ELÇİ