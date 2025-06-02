Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kapsamlı saha çalışmaları yapan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, yerel yönetim temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Belediye hizmetlerinden altyapı projelerine, tarımsal sulamadan kalıcı konut yatırımlarına kadar birçok konuda istişareler yapıldı.

Program, Samsat ilçesinin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. Samsat Belediyesi’nde düzenlenen toplantılar ve köy ziyaretleri, muhtarlar, teşkilat üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Toplantıya Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kaplan, İlçe Başkanı Osman İdaci, İl Genel Meclisi üyeleri, teşkilat mensupları, Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, ⁠İlçenin sulama projeleri ve altyapı yatırımları ele alınırken,⁠Recep içme suyu projesi ile kırsal ve kentsel alanlardaki konut çalışmaları, vatandaşların sağlam ve güvenli konutlara yerleşme süreci ele alındı.

⁠Kırmacık Köyü’nde arpa hasadına katılan Alkayış, çiftçilerle sohbet etti.

Mustafa Alkayış, bölgenin meselelerini yerelden merkeze güçlü bir koordinasyon ile ele aldıklarını belirterek, çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Sahadan gelen talepler doğrultusunda planlı yatırımların önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan sahada dinleyerek çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler, bölgedeki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sundu. Alkayış, sadece tespit yapmakla kalmayıp çözüm odaklı bir yaklaşım sergilendiğini belirtti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Mustafa Alkayış, şunları söyledi:

“Samsat’ın tüm mahalle ve köylerindeki öncelikli ihtiyaçları sahada dinleyerek, çözüm yollarını birlikte belirledik. Kalıcı ve planlı yatırımlarla Samsat’ı daha güçlü hale getirmeye kararlıyız."

Kaynak : PHA