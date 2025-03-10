Samsat Belediyesi’nden Peyzaj ve Ağaçlandırma Çalışmaları

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, külliyede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, önceliklerinin yeşillendirme ve uygun ağaç türleriyle bölgeyi güzelleştirmek olduğunu belirtti. Fidan dikimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Sahabe Külliyesi’nin Samsat Belediyesi sorumluluğuna geçmesiyle birlikte, buradaki peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdik. Bölgenin hava ve iklim şartlarına uygun ağaçlandırma yapıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın gölgesinde dinlenebileceği ağaçlar dikiyoruz. Ayrıca incir, kayısı ve badem gibi meyve veren ağaçları da tercih ederek ziyaretçilerin hem doğayla iç içe olmalarını hem de meyvelerden faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, külliyeyi ziyaretçilerin tercih ettiği bir alan haline getirmek ve Samsat’ı daha yaşanabilir, cazip bir ilçe yapmaktır."

Kıymaz’dan Başkan Fırat’a Destek

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, fidan dikimi çalışmalarına katılarak destek verdi. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıymaz, Samsat’ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkılmasının önemli olduğunu belirtti.

"Adıyaman, sahabe kabirlerine ev sahipliği yapan önemli bir şehirdir. Bu vesileyle, bizlerin de bu hizmetlere katkı sunması bir şereftir. Belediye Başkanı Halil Fırat’ın sahabe külliyesine yaptığı hizmetler, ilçenin tanıtımı ve kalkınmasına sağladığı katkı çok kıymetlidir. Bu tür çalışmaları sürdüren her belediyeyi destekleyeceğiz." dedi.

Safvan bin Muattal Külliyesi’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, alanın hem turistik hem de manevi ziyaretler için daha cazip bir hale gelmesi bekleniyor. Samsat Belediyesi’nin ağaçlandırma ve çevre düzenleme projeleri, ilçenin kalkınma sürecine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA