Fırınlarda Yoğun Mesai

Adıyaman’daki fırınlar, Ramazan ayına özel olarak üretim kapasitelerini artırarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Küçük Kayalar Fırını Sahibi Hacı Akcan, Ramazan boyunca yoğunluk yaşandığını belirterek, fırınlarında iki çeşit pide ürettiklerini söyledi.

"Ramazan ayı boyunca sade ve yumurtalı olmak üzere iki çeşit pide yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talebi oldukça yüksek. Ramazan pidesini 20 TL, yumurtalı olanları ise 25 TL’den satıyoruz. Ayrıca sadece Ramazan ayında yaptığımız yağlı ekmeklerimiz de var. Bunların küçükleri 20 TL, büyükleri ise 40 TL’den satılıyor."

Fiyatlar Geçen Yıla Göre Büyük Artış Göstermedi

Fiyatlara da değinen Akcan, geçen yıla kıyasla pide fiyatlarında büyük bir artış olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Adıyaman’da ekmek fiyatı şu an 10 TL. Ramazan pidesinin ise 360 gramlık fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Vatandaşlarımızın iftar sofralarına sıcak pide götürebilmesi için fırınımız Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olacak."

İftara Yakın Uzun Kuyruklar Oluşuyor

Adıyamanlılar, Ramazan ayının en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olan sıcak pidelere büyük ilgi gösteriyor. Odun ateşinde pişirilen pideler, özellikle iftara kısa bir süre kala fırınlarda uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor.

Vatandaşlar, Ramazan ayında geleneksel lezzetleri sofralarına taşırken, fırıncılar da artan talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA