Su Kaybı ve Kaçak Kullanıma Anında Müdahale

Kahta Belediyesi, yeni nesil akustik dinleme cihazlarıyla altyapı çalışmalarını güçlendirerek, su kayıplarını en verimli şekilde kontrol altına almayı amaçlıyor. Bu cihazlar, yer altındaki su kaçaklarını tespit ederek yol kaplamalarına zarar vermeden hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda içme suyu terfi merkezlerinde yaşanan enerji kayıplarını minimize ederek belediyeye ciddi ölçüde tasarruf sağlıyor.

Başkan Hallaç: "Kaynaklarımızı Daha Verimli Kullanıyoruz"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yapılan yatırımlarla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Kahta Belediyesi olarak, içme suyu şebekemizdeki kayıp ve kaçak arızalarını son teknoloji cihazlarla anında tespit edip hızla müdahale ediyoruz. Bu modern ekipmanlar sayesinde, su kayıplarını en aza indirerek kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz ve halkımıza kesintisiz, sağlıklı içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca, asfalt altındaki logar kapaklarının tespitini son sistem dedektörlerle yaparak gereksiz kazı ve asfalt kırımı önlüyoruz. Bu sayede, yol bütünlüğünü bozmadan, zaman, iş gücü ve maliyetlerden tasarruf sağlıyoruz. Altyapı çalışmalarında teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak Kahta’mızın gelişimine katkı sağlıyoruz ve ilçemizin altyapısını daha modern, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Dijital Dönüşüm ile Sürdürülebilir Altyapı

Kahta Belediyesi, altyapıdaki dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak ilçenin su yönetiminde etkin ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Yeni teknolojilerle yapılan bu yatırımlar, su israfını önlerken aynı zamanda belediye bütçesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Modern altyapı çözümleriyle desteklenen bu çalışmalar, çevre dostu uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Kahta Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu son teknoloji projeler, ilçede altyapının güçlendirilmesine ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına yönelik atılmış önemli adımlar arasında yer alıyor.

Kaynak : PHA