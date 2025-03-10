Sadık Şendil’in yazdığı, Çiğdem Tunç ve Yaşar Ayvacı’nın yönettiği oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, Adıyaman’da sanata olan ilginin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çiğdem Tunç: "Bu Oyunu Bir Daha Para Almadan Oynayacağız"

Tiyatro gösterisinin ardından sahnede Adıyamanlılara seslenen tiyatro sanatçısı Çiğdem Tunç, Mayıs ayında tekrar Adıyaman’a geleceğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’ın bir kültür merkezine daha ihtiyacı olduğunu gördük. Nemrut Dağı’nın güzelliğini biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Mayıs ayında Nemrut’u ziyaret edeceğiz ve bir oyunumuzla daha buraya geleceğiz. Üstelik bu kez oyunumuzu para almadan belediyemize oynayacağız. O geceden toplanan hasılatla ‘Belediyemize bir tuğla da biz koyalım, gençlerimiz tiyatro, müzik, edebiyat ve sanatla kötü alışkanlıklardan uzak dursun’ diyerek bir katkı sunacağız. Adıyamanlı olarak geldik, ama buradan hemşeri olarak ayrılacağız."

Başkan Tutdere: "Adıyaman’a Modern Bir Kültür Salonu Kazandıracağız"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise tiyatro ekibine teşekkür ederek, sanatın toplum üzerindeki etkisine vurgu yaptı:

*"Bu akşam, değerli sosyal mesajlarla dolu ve 8 Mart’ın ruhuna uygun bir oyun izledik. Çiğdem Tunç ve ekibine bu güzel gösteri için teşekkür ediyorum. Mayıs ayında ikinci oyun müjdesini de aldık, bu bizi çok mutlu etti. Sizler artık bizim fahri hemşerilerimizsiniz, her biri birer Adıyamanlıdır. Depremi yaşamış bu kentin çocuklarının yeniden özgürleşmesi için sanatçılarımızın büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Ancak artık salonlara sığmıyoruz. Depremde yapılarımızın büyük bir kısmı zarar gördü. Adıyaman’a gerçekten keyifle izlenebilecek, modern bir kültür salonu kazandıracağımızın sözünü veriyorum. Bu anlamlı geceye katılan sevgili çocuklara ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca aramızda bulunan değerli sanatçımız Aynur Polat’a da teşekkür ederim. Adıyaman’ın kültür elçisi olarak bizlerle birlikte olması bizleri gururlandırdı."*

Aynur Polat: "Uzun Zamandır Bu Kadar Gülmemiştim"

Sanatçı Aynur Polat da tiyatro gösterisini Adıyamanlılarla birlikte izledi ve etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözleri söyledi:

"Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, güldürüyorsunuz."

Kaynak : PHA