Adıyaman, 25-27 Eylül tarihleri arasında yüzlerce engelli birey ve Rotaryeni buluşturacak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Rotary 2430 Bölge Federasyonu tarafından 24'üncü kez düzenlenecek “Rotary Engellilerle Zirvede – Nemrut'a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illeri ile çeşitli ülkelerden gelecek katılımcılar Nemrut Dağı'nda buluşacak. Organizasyonun 26 Eylül'deki zirve programında, yaklaşık 2 bin 206 metre yükseklikte Selen Beytekin konser verecek. Etkinlikle engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi ve Nemrut Dağı ile Adıyaman'ın turizm potansiyelinin uluslararası katılımcılara tanıtılması hedefleniyor.

Rotary 2430 Bölge Federasyonu Başkanı Orhan Uludağ ve eşi Zeynep Uludağ, yeni dönem kulüp ziyaretleri kapsamında Adıyaman'a geldi.

Depremin ardından Uluslararası Rotary ve Rotary 2430 Bölge Federasyonu tarafından Adıyaman'da hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyen Uludağ ve beraberindekiler, Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emrah Candar ve kulüp üyeleriyle kentte çeşitli temaslarda bulundu.

KENT PROTOKOLÜYLE ORGANİZASYON HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaretler kapsamında Adıyaman Vali Yardımcısı Bilal Göksun, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ayaz ve Kültür Müdürü İsmail Günay ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek 'Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz' projesinin hazırlıkları ve kurumlar arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

NEMRUT'UN ZİRVESİNDE ULUSLARARASI BULUŞMA

Organizasyonun bu yıl uluslararası katılımla gerçekleştirileceğini belirten Rotary 2430 Bölge Federasyonu Başkanı Orhan Uludağ, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelecek Rotaryenler ile yüzlerce engelli bireyin Adıyaman'da bir araya geleceğini söyledi.

Uludağ, organizasyona Rotary 2430 Bölgesi'nin yanı sıra Rotary 2420 ve 2440 Federasyonlarına bağlı kulüplerin de katılacağını belirterek, etkinliğin Adıyaman'ın tanıtımına da katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

2 BİN 206 METREDE SELEN BEYTEKİN KONSERİ

Uludağ, organizasyonun 26 Eylül'deki bölümünde Nemrut Dağı'nın yaklaşık 2 bin 206 metre yüksekliğindeki zirvesinde Selen Beytekin'in konser vereceğini açıkladı.

Uludağ, şöyle konuştu:

'Nemrut Rotary Kulübümüz 22 yıldır Adıyaman'da çok önemli projelere imza atıyor. Özellikle deprem sonrasında yaraların sarılması ve Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için eğitimden sağlığa, sosyal projelerden kültür ve sanata kadar hayatın birçok alanında hizmetler gerçekleştirdi. Biz de her zaman bu kentin kadirşinas insanlarının yanında olduk.'

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek organizasyonun özel bir anlam taşıdığını belirten Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz projesi kapsamında 26 Eylül'de yüzlerce engelli ve Rotaryeni Nemrut Dağı'nın zirvesinde buluşturacağız. Dünyaca ünlü sanatçımız Selen Beytekin de Nemrut'un zirvesinde konser verecek. Yaklaşık 2 bin 206 metre yükseklikte gerçekleşecek bu konser, çok özel ve anlamlı bir organizasyon olacak.'

HEDEF ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK VE ADIYAMAN'I TANITMAK

Organizasyonun yalnızca konser veya zirve etkinliği olmadığını belirten Uludağ, projenin engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi, Rotary'nin çalışmalarını anlatmayı ve Nemrut Dağı ile Adıyaman'ın turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

'Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin farklı illerinden gelecek yüzlerce engelli ve Rotaryeni Adıyaman'da bir araya getireceğiz. Bu organizasyon hem engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek hem Rotary'nin çalışmalarını anlatmak hem de Nemrut Dağı ve Adıyaman'ın turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak açısından büyük önem taşıyor'

ULUDAĞ'DAN DESTEK VEREN KURUMLARA TEŞEKKÜR

Proje kapsamında kent protokolüyle gerçekleştirilen görüşmelerde organizasyonun hazırlıkları ve iş birliği olanaklarının değerlendirildiğini belirten Uludağ, destek veren kurumlara teşekkür etti.

Uludağ, şöyle konuştu:

'Adıyaman Vali Yardımcımız Bilal Göksun'a, Belediye Başkan Yardımcımız Burak Binzet'e, Adıyaman Emniyet Müdürlüğümüze ve Kültür Müdürlüğümüze göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu büyük organizasyonu Adıyaman'ın tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyacağız'

25-27 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan organizasyonla yüzlerce engelli birey ve Rotaryenin Adıyaman'da bir araya gelmesi, 26 Eylül'de ise Nemrut Dağı zirvesindeki programa katılması planlanıyor.

Kaynak : PERRE