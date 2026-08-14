Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Derneği tarafından düzenlenen “Sunum Akşamları” kapsamında, dernek üyesi Emrah Parlar'ın hazırladığı “OFFROAD” konulu fotoğraf sunumu Sanat Sokağı'nda sanatseverlerle buluştu. Off-road tutkusunu fotoğraf kareleriyle anlatan Parlar, doğanın zorlu koşullarında yaşanan maceraları ve off-road araçlarıyla gerçekleştirilen etkinliklerden görüntüleri katılımcıların beğenisine sundu. Fotoğraf ve sanat odaklı etkinlikte sanatseverler bir araya gelirken, gerçekleştirilen sunum katılımcıların ilgisini gördü. Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Derneği'nin farklı konu ve sanatçıları fotoğrafseverlerle buluşturduğu “Sunum Akşamları” etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.

Offroad Tutkusunu Fotoğraflarla Anlattı

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Derneği üyesi Emrah Parlar, “OFFROAD” konulu fotoğraf sunumunda off-road tutkusunu fotoğraf kareleri üzerinden katılımcılara aktardı.

Parlar'ın hazırladığı sunumda, doğanın zorlu koşullarında gerçekleştirilen off-road etkinliklerinden çeşitli fotoğraflar yer aldı. Sunum, etkinliğe katılan sanatseverlerin ilgisini gördü.

Sanat Sokağı'nda Fotoğraf Buluşması

Fotoğraf ve sanat odaklı etkinlik kapsamında sanatseverler Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Derneği tarafından düzenlenen “Sunum Akşamları” programında farklı konuların ve fotoğrafçıların çalışmalarının fotoğrafseverlerle buluşturulduğu belirtildi.

Derneğin, fotoğraf sanatına yönelik etkinliklerini farklı sunumlarla sürdüreceği bildirildi.