Dünyanın 8. Harikası olarak anılan, güneşin doğuşu ve batışının izlendiği önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı, 26 Eylül'de sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapacak.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilecek 'Rotary Engellilerle Zirvede XXIV - Nemrut'a Tırmanıyoruz' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden engelli bireyler, Rotaryenler ve müzikseverler Nemrut Dağı'nın zirvesinde bir araya gelecek.

EYLÜL ERGÜL NEMRUT'UN ZİRVESİNDE SAHNE ALACAK

Etkinlik kapsamında genç şarkıcı Eylül Ergül, gitarist Onur Aymergen ile birlikte Nemrut Dağı'nda konser verecek.

Akbank Caz Festivali, İstanbul Caz Festivali, Nilüfer Caz Festivali ve Moskova Caz Festivali gibi organizasyonlarda sahne alan Ergül, 2024 yılında tenor Andrea Bocelli ile de aynı sahneyi paylaştı.

Nemrut Dağı'nda sahne alacak olmanın kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Ergül, şunları söyledi:

'Dünyanın sekizinci harikası olarak anılan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı gibi eşsiz bir tarihi ve turistik alanda konser vermekten, aynı zamanda böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.'

ADIYAMAN TÜRKÜLERİ NEMRUT'TA YANKILANACAK

Konser için gitarist Onur Aymergen ile özel bir repertuvar hazırlayan Eylül Ergül, Adıyaman türkülerini kendi düzenlemeleriyle yorumlayacaklarını belirtti.

Nemrut Dağı'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek performansın, bölgenin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla bir kliple ölümsüzleştirilmesinin de planlandığı bildirildi.

ENGELLİ BİREYLERİN YAŞADIĞI SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLECEK

Etkinlikle engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenirken, Rotary'nin uzun yıllardır sürdürdüğü 'Çocuk Felcine Son - End Polio Now' mücadelesine de destek verilmesi amaçlanıyor.

CANDAR: 'ÇOCUK FELCİNE SON MESAJINI GÜÇLÜ BİÇİMDE DUYURMAK İSTİYORUZ'

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emrah Candar, projenin bu yıl 24'üncüsünün gerçekleştirileceğini belirterek, Nemrut'un zirvesinde engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi ve 'Çocuk Felcine Son' mesajını güçlü biçimde duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.

26 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda Nemrut Dağı'nın tarihi atmosferi; müzik, sosyal sorumluluk ve dayanışmayla buluşacak.

Kaynak : PERRE