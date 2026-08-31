Adıyaman'da faaliyet gösteren Gölge Sanat Akademisi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 'Barışa Şiir ve Ezgi' etkinliği düzenleyecek.

Şiirlerin okunacağı ve barış temalı ezgilerin seslendirileceği programda sanatseverler, sözün ve müziğin buluştuğu bir akşamda bir araya gelecek.

BARIŞ İÇİN SÖYLEYECEKLER

'Barış İçin Söylüyoruz' çağrısıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, şiir ve müzik aracılığıyla barış, kardeşlik ve birlikte yaşama mesajları verilecek.

Program, 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da Yeni Mahalle'de bulunan Gölge Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe bütün sanatseverler davet edildi.

Kaynak : PERRE