Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki önemli buluşmalarından 5'inci Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bilim, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanlarına ilgi duyan farklı yaş gruplarından katılımcıları Gaziantep'te buluşturan TÜBİTEM programında, alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Bilim merkezlerinin çalışmaları, gençlerin teknoloji alanındaki gelişimi ve Türkiye'nin bilim ekosistemine yönelik hedeflerin ele alındığı zirvenin açılış programında Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'ne TÜBİTEM tarafından “Milli Ekosisteminin Geliştirilmesine Katkı” ödülü verildi. Programda yapay zeka, büyük veri, bilim merkezleri ve teknoloji atölyelerinin gençlerin geleceğindeki yeri de konuşuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada yeni dünyada bilim insanlarıyla yapay zekayı ve büyük veriyi konuşmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Yeni dünyada hocaların öğrencilerin gelişiminde pusula olduğunu belirten Başkan Şahin, “Bu salon herhangi bir salon değil. Artık yeni bir dünya var. Ne kadar beşeri sermayen varsa o kadar zenginsin dediğiniz yeni kodları hep birlikte yazıyoruz. Yüce Allah kendi varlığını fiziksel yöntemlerle gökyüzüyle bilimle ispatlıyor. Oku düşün sizsiniz. Biz uygulamacıyız” diye konuştu.

Hayırseverlerin Gaziantep için çok değerli olduğunu ve eğitime verdikleri destekleri anlatan Başkan Şahin, “Hayırseverlerle 500 protokolümüz oldu. Bu şehrin çocukları için kendi çocuğun için ne istiyorsan bu şehrin çocuklarına aynısını istiyorum. Dedim ki ‘eğitim şehri, kültür sanat şehri, spor şehri ama bilim şehri hedefimiz var.’ Bu yolculuğu birlikte başarıyoruz. Bilimi hayatın bir parçası ana damarı yapıyoruz. Bize bilim merkezi lazım. Bu şehri bilim şehri yapma azimle kararlılığındayız. Birlikte başaracağız. Gaziantep modeli teoriyle pratik, teknolojiyle hikmeti, akılla merhameti bir araya getiren modelin adıdır” dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarında bilimi önde tuttuğu ve bu tür programlara önem verdiği için teşekkür etti.

Çeber, “Bir şeyler yapacaksak ilimle, teknolojiyle yapmak zorundayız. Biz Türkiye olarak bu konuda önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Burada da TÜBİTAK'ın çok ciddi etkisinin olduğu kanaatindeyim. Ama sadece Türkiye yetmiyor işte. Hep beraber olmamız gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Bilim deyince, teknoloji deyince ve bilimi odağa alarak gelişme deyince mesela ben böyle sözel bir zeka ile benim aklıma bunlar geliyor. Hangi okulumu ziyaret edersem edeyim. Anaokulu, ilkokulu, ortaokulu bize fark etmiyor. TÜBİTAK, TEKNOFEST'ten bahsediyor. Bu da ilerlediğimiz noktayı bize gösteriyor. Daha iyi olmalıyız” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK'ın araştırma-geliştirme faaliyetlerini ülke genelinde sürdürdüğünü belirterek, “Ülkemizin 81 iline yayılmış Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle çok sayıda gence ulaşıyoruz. Bugün itibarıyla 42 bilim merkezimizle bilimi toplumla buluşturuyoruz. Üniversitelerimizde kurmaya başladığımız Milli Teknoloji Atölyelerimizin sayısı 60'a ulaştı. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 100'e çıkartmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin beşincisinin Gaziantep'te düzenlenmesinin önemine değinen Aydın, “Bugün Gaziantep'teyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bu kent adına ufkunu, projelerini, heyecanını dinledik. Bu zamana kadar yaptıklarına şahit olduk. Bu mekanları yapanlar tabii ki bu mekanlara kendi sanatsal bakış açılarını, estetik bakış açılarını katıyorlar ama gelecekte bu mekanlardan beslenen insanlar, davranışlarını, geleceklerini, kariyerlerini, hayallerini bu mekanlardan aldıkları ilhamla şekillendiriyorlar. Onun için bu güzel eserlerin yaşatılmasında, çoğaltılmasında bizlerle olan bütün paydaşlarımıza sizlerin huzurunda canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ülkemizin güzide kentlerinden birindeyiz. Gaziantep tarihi güzellikleriyle ülkemizin önemli sanayi kentlerinden biri. Turizm olarak da son yıllarda çok önemli hamleler yaptığı gastronominin önemli merkezlerinden biri” ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmalarının ardından yılın en başarılı projelerini uygulayan bilim merkezlerine plaket takdim edildi.

Açılış konuşmaları ve ödül töreninin ardından İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, “Beyin, Zihin, Yaşam: Bağlantısallık Bilimi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıç, beynin düşünmesi, çalışma prensibi, üretimi ve zihin oluşumu gibi konularda katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.