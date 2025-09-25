Şeriban ÖZÇAKMAK – Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gençlere yönelik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (AKEM) açıldı.

Açılışa, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, TBB Proje Birim Başkanı Fikret Gültekin, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Miodrag Dragisic, Avrupa Birliği İnsan ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Esther Bouma ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

“Adıyaman’ın Dönüşümüne Önemli Katkılar Sunacak”

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, “Bu proje, depremde büyük acılar yaşayan Adıyaman’ın değişim ve dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacak. Gençlerimize istihdam alanında yeni fırsatlar sunacak” dedi.

“Başarılı Öğrencilere Mentörlük ve Staj İmkanı”

Projenin Adıyaman da dahil 45 pilot ilde uygulandığını belirten TBB Proje Birim Başkanı Fikret Gültekin ise, “Adıyaman Belediyesi ve TBB Encümenimiz değerli başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’nin desteği bizlere her zaman güç veriyor. Proje kapsamında kurulan sınıfların teknolojik donanımları tamamlanarak eğitimler başladı. Başarılı öğrencilerimize mentörlük ve staj imkanı sunulacak. Adıyaman’a ve gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Gençlere Büyük Bir İstihdam”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Miodrag Dragisic de Adıyaman ile uzun soluklu işbirliklerine değinerek, “Gençlerin gelişimi, sosyal uyum, geçim kaynakları ve deprem sonrası iyileştirme çalışmaları konusunda Adıyaman Belediyesi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Avrupa Birliği İnsan ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Esther Bouma da konuşmasında, “Adıyaman ile geçmişe dayalı çok güçlü bir işbirliğimiz var. Özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde bu proje, gençlere büyük bir yatırım niteliğinde. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

DİGEM eğitimlerine katılan gençler de kendilerine sunulan imkanlar için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve projeye destek veren kuruluşlara teşekkür ederek merkezin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Gençlerin dijital becerilerini geliştirmeleri, teknolojiyi etkin kullanmaları ve geleceğin mesleklerine hazırlanabilmeleri amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi’nde (DİGEM), bilgisayar destekli eğitim sınıfları, dijital atölyeler ve çeşitli kurs programları yer alıyor. Proje sonunda başarılı olan gençlere mentörlük, staj ve istihdam olanakları da sağlanacak.

