Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de ekran süresinin günlük 6 saatin üzerinde olduğunu belirterek, 'Şunu unutmayalım ki yetişkinlerin başları ekranlara gömülü olduğu sürece çocuklar da farklı bir yol izlemeyeceklerdir. Dijital dönüşümün olumsuz etkilerine karşı bizi koruyacak olan güçlü ailelerdir' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesinde, 'Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek' başlığıyla yapılan toplantıya katıldı. Konuşmasında çocuk medyasının önemine değinen Erdoğan, büyüklerin ödevinin çocukları her türlü zarardan korumak ve sağlıklı büyüyebilecekleri bir ortam sağlamak olduğunu söyledi.

Dijital dünyada ebeveyn sorumluluğu

Erdoğan, çocukların doğdukları andan itibaren dijitalleşmeye maruz kaldığını vurgulayarak, 'Çocukların hayatlarını dijitalleştiren bizleriz. Önce iğneyi kendimize batıralım' ifadelerine yer verdi. Eskiden ninnilerle uyuyan bebeklerin artık televizyon, tablet ve telefon ile sakinleştirildiğini belirten Erdoğan, sosyal medyada çocuklar için oluşturulan dijital ayak izinin, çocukların 'unutulma hakkını' ellerinden aldığını söyledi.

Erdoğan, dijital dünyanın çocuklar için hem mekan hem kültür üreticisi hem de değerlerin öğrenildiği bir alan olmasının risklerine dikkat çekerek, ailelerin çocukları sanal sokaklarda yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını açıklayarak, tüm toplumu sözleşmeyi imzalamaya davet etti. Bakanlığın 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalıştığını da bildiren Erdoğan, çocukların yüksek yararını merkeze alan politikaların önemini vurguladı.

Araştırma sonuçları ve dijital riskler

TÜİK'in 2024 Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, Türkiye'de 6-15 yaş arasındaki çocukların internet kullanım oranı yüzde 91'i geçiyor. Erdoğan, internetin eğitim amaçlı kullanılsa da çocukların yüzde 84'ünün video izlediğini, yüzde 73'ünün oyun oynadığını ve yüzde 72'sinin sosyal medya için kullandığını belirtti. Dijital oyunlar ve sosyal medyanın, çocuklarda intihar, şiddet eğilimi, akademik başarısızlık ve bilişsel gerilemeye yol açabileceğini aktardı.

TRT'nin çocuk medyası çalışmaları

Erdoğan, zirvede TRT'nin çocuk yayıncılığına yönelik çalışmalarını ve güvenli içerik üretimini inceleyerek memnuniyetini dile getirdi. TRT stantlarını ziyaret eden Erdoğan, 'Çocuklar Büyüklerden Ne İster?' sergisini gezdi ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi standını inceledi. Ayrıca, TRT Sinema Tırı'nda çocuklarla birlikte sinema filmi izledi.

Uzman paneller ve zirve programı

Zirvede, psikolog ve teknoloji uzmanı Dr. Warren Buckleitner, psikoterapist ve yazar Isabelle Filliozat, Müslim Kids TV Kurucusu Michael Milo ve akademisyenler Chi-Kim Cheung ile Nilüfer Pembecioğlu'nun konuşmacı olduğu paneller düzenlenecek. Panellerde, çocuk ve medya ilişkisi, kimlik ve değer inşası, politika ve çözüm yolları detaylarıyla ele alınacak.

