Adıyaman'ın yoğun kullanılan sosyal yaşam alanlarından biri olan Mimar Sinan Kültür Parkı, bozuk kaldırımları nedeniyle vatandaşların tepkisine neden oluyor. Kent sakinlerinin yıllardır dinlenmek, yürüyüş yapmak ve çocuklarını gezdirmek için kullandığı parkta, kaldırımların ciddi şekilde tahrip olması büyük risk oluşturuyor. Parkın ağaç ve çimlerinin sulanması sırasında oluşan su birikintileri ise durumu daha da kötüleştiriyor.

Depremin ardından yapılan düzenleme ve onarım çalışmalarının yeterli olmaması, bazı kaldırımların tamamen yerinden çıkmasına, bazılarının ise kırılarak yürünemez hale gelmesine yol açtı. Park içinde özellikle akşam saatlerinde yürüyen vatandaşlar, çukurlaşan ve yükselen taşlar nedeniyle düşme tehlikesi yaşıyor.

'Yürümek Bile İşkenceye Dönüştü'

Parkta yerinden çıkan ve kırılmış kaldırımlardan geçmenin zorlaştığını ifade eden vatandaşlar, kaldırımda oluşan su birikintilerinin hem yürümeyi engellediğini hem de kayma riskini artırdığını ifade etti.

Yaşlılar ve Engelli Bireyler İçin Büyük Tehlike: 'Kaldırımlar Yenilensin' Talebi

Mimar Sinan Kültür Parkı'nın Adıyaman'ın merkez noktalarından biri olduğunu hatırlatan vatandaşlar, parkın günlük kullanım yoğunluğu düşünüldüğünde en fazla sorun yaşayan kesimin yaşlılar, engelli bireyler ve çocuklu aileler olduğunu ifade etti.

Kaldırımların yenilenmesi talep eden vatandaşlar, özellikle deprem sonrası artan zemin bozulmalarının dikkate alınarak kapsamlı bir düzenleme yapılmasını ve bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

