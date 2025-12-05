TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının büyüklüğüne dikkat çekerek, '15 Kasım'da Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kura töreniyle toplam 45.342 bağımsız bölümün teslim edildi' dedi.

Milletvekili Resul Kurt, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin yalnızca yaraları sarmakla kalmadığını, şehirlerin yeniden ayağa kalkması ve yaşamın hızla normalleşmesi için 'tarihimizin en kapsamlı konut ve kentleşme hamlesinin' başlatıldığını ifade etti.

Yürütülen çalışmaların büyüklüğüne işaret eden Milletvekili Resul Kurt, TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda 11 ilde, 174 alanda, 3.481 şantiyede, yaklaşık 200 bin kişilik bir kadroyla çalışmaların sürdüğünü aktardı.

15 Kasım'da Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kura töreninde 36.884 konut, 3.282 iş yeri ve 5.176 köy evi olmak üzere toplam 45.342 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Milletvekili Resul Kurt, böylece deprem bölgesinde teslim edilen toplam bağımsız bölüm sayısının 350.178'e ulaştığını söyledi.

Milletvekili Resul Kurt, konut teslimlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yatırımlarda da güçlü bir koordinasyon ve destek bulunduğunu ifade ederek, 'Bu rakamlar yalnızca inşa edilen yapıların değil, millet-devlet kenetlenmesinin, afet yönetimi kapasitemizin ve toparlanma hızımızın göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu büyük seferberlik, deprem bölgesinde umut ve güveni yeniden yeşertmiştir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE