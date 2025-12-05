Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Arazi Yönetimi Merkezi (ADYÜTAYAM), bölge tarımına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü araştırma ve deneme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Merkezde bu sezon gerçekleştirilen yer fıstığı hasadı başarıyla tamamlanırken, elde edilen veriler yer fıstığının bölge koşullarındaki verimliliğine dair önemli ipuçları sundu.

Ekimden hasada kadar tüm süreç, akademik ekip tarafından titizlikle takip edildi. Deneme çalışmalarının, yer fıstığının bölge çiftçileri için alternatif bir ürün olabileceğini ortaya koyduğu ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin bölgenin tarımsal kalkınmasına yönelik çalışmalarına dikkat çekti.

Rektör Keleş, 'Adıyaman'ın tarımsal kalkınma ve gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu doğrultuda gerekli imkânları hazırlayarak uygulamaları hayata geçirmek, teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek temel hedefimizdir. Elde edilen veriler, Adıyaman'ın iklim koşullarına uyumlu yeni sebze türlerinin belirlenmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm akademik personelimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Merkezde yürütülen bir diğer çalışma ise sera ortamında gerçekleştirilen sebze yetiştiriciliği denemeleri oldu. Brokoli, marul ve karnabahar gibi ürünlerin kapalı alandaki gelişim süreçleri yakından takip edilerek kayıt altına alındı. Sera çalışmalarından elde edilen bulguların, bölge üreticilerine yol gösterecek nitelikte olduğu belirtildi.

ADYÜTAYAM'ın hem tarla hem de sera ortamında yürüttüğü bu bilimsel çalışmaların, Adıyaman'ın tarım potansiyelinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PERRE