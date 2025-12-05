Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yunus Emre Mahallesi'nde yenileme çalışmaları tamamlanan parklarda incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ömer Aslan ile birlikte alanları gezen Başkan Tutdere, yürütülen düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Yenilenen parklarda; spor alanları, koşu ve yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme bölgeleri ile kapsamlı peyzaj düzenlemeleri hayata geçirildi. Mahallelilerin rahatça vakit geçirebileceği, özellikle de gençlerin güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği yeni sosyal alanların oluşturulduğu belirtildi.

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın tüm mahallelerinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade ederek, vatandaşlara daha modern ve nefes alan yaşam alanları kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak : PERRE