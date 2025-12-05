Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu söyleyerek iktidara sert eleştiriler yöneltti. Milletvekili Tanal, vatandaşın alım gücünün hızla düştüğünün altını çizerek, 'Milletin alın teri değersizleştirildi, Türk lirası pula döndü. Halk fakirleşti, ülke yoksullaştı' dedi.

Milletvekili Tanal, ekonomik çöküşün geldiği noktayı göstermek için 2010 ve 2025 yılları arasındaki değişimi örnek verdi. '2010'da 50 lira bir gram altına denk geliyordu. 2025'te aynı 50 lira bir çay bile etmiyor. Bunun adı enflasyon değil, ülkenin soyulmasıdır' dedi.

'Bugün Yaşadığımız Ekonomik Tabloyu Yaratan AKP İktidarıdır'

Milletvekili Tanal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün yaşadığımız ekonomik tabloyu yaratan AKP iktidarıdır. Sorunu yaratan çözüm adresi olamaz. Milletin alın teri değersizleştirildi Türk lirası pula döndü halk fakirleşti ülke yoksullaştı. Kamu yararı kamu menfaati ve ülkenin geleceği bu iktidarın değişmesi ile sağlanır. Bu millet artık cebini düşünenleri değil ülkesini düşünenleri iktidarda görmek istiyor' dedi.

Kaynak : PERRE