Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Gölbaşı ilçe programı kapsamında çeşitli temas ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Varol, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelerek ilçe merkezi birimlerine sunulan hizmetler, yürütülen çalışmalar ve devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Programın devamında Vali Osman Varol, Gölbaşı-Adıyaman Karayolu Yukarı Çöplü mevkiinde yapımı süren Gölbaşı 2. Etap TOKİ Afet Konutları şantiyesini ziyaret etti. Konutların yapımını üstlenen Turgut A.Ş. yetkililerinden sahadaki çalışmaların son durumu hakkında ayrıntılı bilgiler alan Vali Varol, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Osman Varol daha sonra yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hak sahiplerinin yerleşimine açılacak olan Gölbaşı 2. Etap TOKİ Afet Konutlarında incelemelerde bulundu. Örnek daireleri gezen Varol, projeye ilişkin teknik detaylar ve teslim süreci hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Depreme dayanıklı yapılar üzerine inşa edilen 714 adet afet konutunun, Gölbaşı ilçesinde modern, güvenli ve sağlam bir yaşam alanı oluşturduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, vatandaşların en kısa sürede sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

