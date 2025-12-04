Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Resul Taşkın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ek ödeme düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, düzenlemenin kamuda ayrımcılığa yol açtığını ve çalışma barışını zedelediğini ifade etti.

Taşkın, 2026 Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla kabul edilen ek ödeme artışlarının yalnızca üst kariyer meslek grupları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı üst yönetimini kapsamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Taşkın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Herhangi bir meslek grubuna verilen mali ve özlük hakkına karşı değiliz. Ancak bu düzenlemenin diğer unvanları, merkez-taşra ayrımını ve kurumlar arasındaki farkları derinleştirmesi çalışma barışını bozmaktadır. Devlet yönetiminde hiçbir kamu görevlisine 'hak ettiniz' ya da 'hak etmediniz' denilemez. Her kamu emekçisi bu devlet için değerlidir.'

Kamuda ek ödeme kapsamındaki bütün personelin düzenlemeden yararlanması gerektiğini vurgulayan Taşkın, ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını belirterek şunları kaydetti:

'Kamu görevlileri yüksek enflasyon, düşen alım gücü ve büyükşehirlerdeki fahiş kira fiyatları nedeniyle ciddi geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu süreçte motivasyon artırıcı adımlar beklenirken merkez-taşra ayrımı yapmak, meslek grupları arasında uçurum oluşturmak kimseye fayda sağlamaz.'

Toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının taleplerinin görmezden gelindiğini hatırlatan Taşkın, 3600 ek gösterge ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı gibi yıllardır çözüm bekleyen konuların da gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Büro Memur-Sen olarak yapılan artışlara karşı olmadıklarını, itirazlarının ayrımcılığa yönelik olduğunu dile getiren Taşkın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu devlet için emek veren her kamu görevlisi önemlidir, değerlidir, önceliklidir. Emeğin ve alın terinin saygınlığı unvana, kuruma ya da görev yerine göre değişmez. Bu nedenle söz konusu teklif, TBMM Genel Kurulu sürecinde tüm bakanlık ve kamu kurumlarında ek ödeme kapsamındaki personeli içine alacak şekilde genişletilmeli ve merkez-taşra ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. Ek ödeme adaletsizliğini gidermek için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.'

