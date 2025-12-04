Toplantı hem sürecin gelinen noktasını hem de bundan sonraki aşamalara dair yaklaşımı ortaya koyması bakımından dikkat çekti.

Kurtulmuş'tan 'Süreç siyasi malzeme yapılmamalı' uyarısı

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek hazırlık sürecindeki hassasiyete vurgu yaptı. Kurtulmuş, süreç ilerledikçe kullanılan her ifadenin etkisinin daha da arttığını söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

'Hiç kimse bu hassas dönemi siyasi pozisyonlarının malzemesi hâline getirmemelidir. Sözlerin tesiri normal dönemlerin katbekat üzerindedir.'

Basının sorumluluğuna da dikkat çeken Kurtulmuş, gündemdeki tartışmaların magazinleştirilmemesi, somut sonuçlara ve gerçek ilerlemeye odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Komisyon 134 kişi ve kuruluşu dinledi, İmralı ziyareti sürecin dönüm noktası oldu

Komisyonun bugüne kadar konunun tüm tarafları, mağdurlar, uzmanlar ve farklı toplumsal kesimlerden toplam 134 kişi ve kuruluşu dinlediği hatırlatıldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda üç siyasi partiden komisyon üyesi milletvekillerinin 24 Kasım 2025'te İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtildi. Bu görüşmeye ilişkin tutanak özeti toplantıda ilk gündem maddesi olarak okundu.

Tutanak Özetinde Öne Çıkan Başlıklar

Okunan özet, Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini, komisyon üyelerinin sorularını ve görüşmenin genel çerçevesini içeriyor. Metinde çok sayıda politik, tarihsel ve örgütsel değerlendirme yer aldı.

Öcalan'dan Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür

Tutanakta yer alan bilgilere göre Abdullah Öcalan, görüşmenin başında Türk-Kürt ilişkilerinin son yüzyıllık seyrine dair bir değerlendirme yaptı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçte 'cesur bir tutum sergilediğini' ifade etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ettiği aktarıldı.

'Verdiğim sözlerin arkasındayım'

Öcalan'ın, sürecin başlangıcından bu yana yaptığı çağrıların arkasında olduğunu ifade ettiği belirtildi. Silahlı yöntemden uzaklaştığını, siyasi yöntemi benimsediğini ve 27 Şubat çağrısının çerçevesinin toplum nezdinde karşılık bulduğunu dile getirdiği kaydedildi.

PKK'nın tüm bileşenleri için 'dağılma ve silah bırakma' vurgusu

Tutanakta öne çıkan detaylardan biri, Öcalan'ın PKK'nın bütün bileşenlerinin örgütsel varlığını sonlandırması ve silah bırakması yönündeki çağrısını yinelemesiydi.

Komisyon üyeleri, Zap bölgesinin boşaltılması süreci ve SDG'nin 10 Mart 2023 mutabakatına uyma zorunluluğu konusundaki hassasiyeti Öcalan'a iletti.

'Her asker kaybı benim için trajedidir'

Komisyon üyesi Hüseyin Yayman'ın, görüşmeye şehit ailelerinin hassasiyetiyle geldiğini söylemesi üzerine Öcalan'ın, asker kayıplarının kendisi için de 'trajedi' olduğunu söylediği aktarıldı. Öcalan'ın genç ölümlerinin sona ermesi gerektiğini ifade ettiği tutanakta yer aldı.

Federasyon ve özerklik taleplerinin olmadığını teyit etti

27 Şubat çağrısının çerçevesine dair sorulara Öcalan, çağrıda federasyon, idari özerklik veya ayrı devlet gibi talepler bulunmadığını belirterek 'Evet, öyle' ifadeleriyle tutanaklarda yer aldı.

Suriye konusunda ise üniter yapı ve yerel demokrasi modelini desteklediğini söyledi.

Türk-Kürt birlikteliği vurgusu

Öcalan'ın görüşme sırasında uzun bir tarihsel çerçeve sunduğu, Sultan Sencer'den Ziya Gökalp'e uzanan referanslarla Türk-Kürt birlikteliğinin tarihsel önemine dikkat çektiği anlatıldı.

Tutanakta Öcalan'ın şu ifadelerinin yer aldığı aktarıldı:

'Bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk yaşayamaz.'

'PKK'yı 1993'te feshedebilirdim' iddiası

Öcalan'ın, PKK'yı 1993 yılında tamamen feshedebilecek bir noktaya geldiğini ancak 'darbe mekaniği' olarak nitelendirdiği süreçlerin bunu engellediğini söylediği kayda geçti.

Bu çerçevede Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan ile dolaylı yürüyen ancak sonuçlanmayan girişimlere işaret ettiği belirtildi.

Mazlum Abdi sorusu ve örgütsel bağlılık

Komisyonun, SDG Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Abdi) ile ilgili sorusuna Öcalan'ın 'Kendisine yakın biri, bağlıdır' yanıtını verdiği aktarıldı.

'Pozitif adımlar peşindeyim' mesajı

Öcalan'ın, sürecin bir yılının 'başarılı geçtiğini', bu süreçte şehit haberi gelmemesini 'toplumsal karşılığı yüksek bir gelişme' olarak nitelediği belirtildi.

Ayrıca örgütün tüm sahalarında 'kesin talimat verilmesi gerektiğini' ifade ettiği tutanaklarda yer aldı.

TBMM'den resmi açıklama: 'Tüm Türkiye kazanacak'

Komisyon toplantısının ardından TBMM'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamada, komisyonun dinleme sürecini tamamladığı, şimdi nihai raporun hazırlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

-Süreç siyasi tartışmaların malzemesi yapılmamalı.

-Basın, süreci magazinleştirmeden somut sonuçlara odaklanmalı.

-Süreç başarıyla sonuçlandığında sadece bir parti değil, tüm Türkiye kazanacak.

TBMM, bir sonraki komisyon toplantısının tarihi ve gündeminin ayrıca duyurulacağını bildirdi.

Kaynak : PERRE