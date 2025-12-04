Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak suyun korunmasına yönelik çağrıda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında, '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil, korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor. İşte bu nedenle Su Verimliliği Seferberliği yalnızca bir çağrı değil, toprağı, iklimi ve geleceği koruma irademizin en güçlü ifadesidir. Kaybolan her damlayı geri getiremeyiz ama bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, suyun sürdürülebilir şekilde kullanılması ve su kayıplarının azaltılması için toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE