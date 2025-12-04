TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19. toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun İmralı ziyaretiyle birlikte dinleme aşamasının tamamlandığını belirten Kurtulmuş, sürecin artık en hassas dönemine girildiğini söyledi.

Kurtulmuş, 24 Kasım'da üç siyasi partinin temsilcileriyle gerçekleştirilen İmralı ziyaretinin ardından komisyonun dinleme faslının sona erdiğini vurgulayarak, 'Komisyonumuz farklı toplumsal kesimleri, konunun taraflarını ve süreçlerde mağdur olanları dinlemiştir. Bu son ziyaretle birlikte dinleme aşaması tamamlanmıştır' ifadelerini kullandı.

Sürecin en kırılgan evresine girildiğini ifade eden Kurtulmuş, 'Bu çalışmalar, terörsüz Türkiye kapsamında yürütülen en kritik döneme ulaşmıştır. Bundan sonra komisyonumuzun rapor hazırlık sürecine geçiyoruz. Ortak hassasiyetlerimizi içeren, mümkünse müşterek kanaatlerle oluşturulacak raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmasını ümit ediyoruz' diye konuştu.

Komisyon raporlarının toplanmaya devam ettiğini, şimdiye kadar 5-6 milletvekilinin kendi raporlarını ilettiğini söyleyen Kurtulmuş, tüm belgelerin resmi tutanaklara kaydedildiğini belirtti.

Bu aşamada dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, 'Söylenen her sözün çok daha güçlü bir etki oluşturduğu bir döneme girdik. Yüz düşünüp bir konuşmanın gerektiği günlerden geçiyoruz. Bu sürecin siyasi malzeme hâline getirilmemesi gerekir' ifadelerine yer verdi.

Basına da önemli sorumluluk düştüğünü belirten Kurtulmuş, 'Sürecin özü, kim ne dedi tartışmalarından ziyade hangi somut sonuçların ortaya konulduğudur. Bu süreçte önemli olan budur' ifadelerini kullandı.

