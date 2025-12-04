'Bugün, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları yeniden hatırlama ve çözüm üretme günüdür'

Prof. Dr. Kenan Özcan, 3 Aralık'ın yalnızca sembolik bir tarih olmadığını belirterek, toplumun engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara karşı duyarlılığını artırması gerektiğini ifade etti.

Özcan açıklamasında şöyle konuştu:

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumumuzda engelli bireyin karşılaştığı zorlukları hatırlamak, çözüm üretmek ve sorumluluklarımızı yeniden değerlendirmek için önemli bir gündür. Ülkemizde resmî kayıtlara göre milyonlarca vatandaşımız çeşitli engellerle yaşamlarını sürdürmektedir. Bu durum yalnızca bireysel bir mesele değil, hepimizin ortak sorumluluğudur.'

'Eğitim, sağlık ve istihdama erişim temel sorunların başında geliyor'

Engelli bireylerin karşılaştığı en kritik zorluklara değinen Özcan, eşit yurttaşlık hakkının ancak güçlü sosyal destek politikalarıyla hayata geçirilebileceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Engelli bireylerin karşılaştığı en temel sorunlar; eğitime, sağlığa, istihdama ve sosyal yaşama eşit ve engelsiz erişimdir. Çağdaş bir toplumun ölçüsü, en dezavantajlı bireylerine sunduğu imkânlarla belirlenir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımıza yaşamın her alanında, özellikle eğitimde, sağlıkta ve istihdamda pozitif ayrımcılık yapılması bir ayrıcalık değil; sosyal adaletin ve eşit yurttaşlık anlayışının bir gereğidir.'

'Atatürk'ün eşitlik ve dayanışma anlayışı yol göstericidir'

Özcan, engelli bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve onurlu katılımının sağlanmasının hem devletin hem toplumun görevi olduğunu vurguladı.

'Atatürk'ün toplumun ortak amaç etrafında birleşmesi gerektiğini vurgulayan yaklaşımı bizlere dayanışmanın ve eşitliğin önemini hatırlatmaktadır. Engelli bireylerimizin sosyal hayata tam katılımını sağlamak; onların bağımsız, onurlu ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli koşulları oluşturmak devletimizin olduğu kadar toplumun her bir ferdinin de görevidir.'

'Farkındalığın ve çözüm iradesinin güçlenmesini diliyoruz'

Açıklamanın sonunda, engellilik alanında farkındalığın ve çözüm üretme kararlılığının artırılması çağrısı yapıldı.

Özcan mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bu anlayışla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün; farkındalığın artmasına, engelli bireylerin sorunlarının görünür olmasına ve çözüm üretme kararlılığının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.'

Kaynak : PERRE