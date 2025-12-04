Türkiye'de uzun süredir tartışılan 'il olacak ilçeler' listesi, nüfus, ekonomi, sanayi, ulaşım ve stratejik konum kriterleri göz önünde bulundurularak yeniden güncellendi. Çalışmaya 5 yeni ilçe eklenirken, il olma potansiyeli taşıyan ilçelerin sayısı önceki yıllara göre arttı.

Uzmanlar, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki hızlı nüfus artışı, sanayi yoğunluğu ve turizm potansiyelinin, mevcut illerin yükünü artırdığını belirtiyor. Liman ticareti, ağır sanayi, turizm ve stratejik konum gibi kriterler de il olma adaylarını belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Güncellenen değerlendirmeye göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında Gebze, Lüleburgaz, Alanya, Fethiye, İnegöl ve İskenderun öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Tuzla, Kapaklı, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Serik, Manavgat, Polatlı, Erdemli, Silifke, Ceyhan, Viranşehir, Midyat, Silopi, Erciş ve Doğubayazıt gibi ilçeler de listede yer alıyor.

Çalışmayı hazırlayan 'Konuşan Haritalar', il olma potansiyeli yüksek ilçelerin belirlenmesinde nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, turizm potansiyeli, lojistik ağlar ve yönetimsel ihtiyaçları dikkate aldığını duyurdu.

