Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aydın, yerin metrelerce altında zorlu koşullarda çalışan madencilerin ülkenin enerji üretimine ve kalkınmasına yaptığı katkının büyük önem taşıdığını belirtti.

Madencilerin alın teriyle ülkenin gücüne güç kattığını ifade eden Aydın, 'Yerin karanlık derinliklerinde, alın terini kömürün karasıyla yoğurarak ülkemizin enerjisine, üretimine ve kalkınmasına hayat veren tüm madencilerimize gönülden minnettarız' ifadelerine yer verdi.

Bakan Yarımcısı Ahmet Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Yerin karanlık derinliklerinde, alın terini kömürün karasıyla yoğurarak ülkemizin enerjisine, üretimine ve kalkınmasına hayat veren tüm madencilerimize gönülden minnettarız.

Her gün zorlu şartlarda çalışan bu emekçilerin cesareti, sabrı ve fedakârlığı; milletimizin güçlü yarınlarının görünmeyen ama en sağlam dayanaklarından biridir. Yer altında harcanan her emek, ülkemizin geleceğine sessiz fakat paha biçilmez bir katkı sunmaktadır.

Bakanlık olarak, madencilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve daha güvenli şartlarda çalışabilmeleri için yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.

Karanlığa ışık olan maden emekçilerimizi saygıyla selamlıyor, maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Rabbim, yerin derinliklerinde rızkının peşinde çalışan tüm madencilerimizi muhafaza buyursun; her birini sevdiklerine sağlık ve selametle kavuştursun.'

Kaynak : PERRE