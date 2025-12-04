3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik ile birlikte, Adıyaman'da tek olma özelliğini taşıyan Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Müftü Haliloğlu, Kur'an Kursu öğreticileri Ümit Şahin ve Nihal Narin'den kursta yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle hasbihal eden Haliloğlu, görme engelinin öğrenmeye engel olmadığını vurgulayarak 'Allah kimseye iman engeli vermesin' dedi.

Ziyaret kapsamında İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, iki görme engelli öğrenciye beyaz baston hediye etti.

Kaynak : PERRE